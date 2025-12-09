Jeremy O. Harris released after weeks in Japanese jail
The playwright and actor was arrested in Okinawa on November 16.Screenshot: The Daily Show/YouTube
Jeremy O. Harris has been released from jail in Japan, The New York Times reports. The Slave Play writer was arrested on November 16 for alleged drug smuggling after he landed in Okinawa from Taiwan allegedly possessing 780 milligrams of ecstasy. Officers found the drugs in his carry-on bag as he went through customs. News of the arrest broke this past weekend.