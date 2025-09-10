Beyond Fest announces full, thrill-inducing lineup

Year: 2025
Primate
West Coast Premiere
Director: Johannes Roberts
Country: United States
Runtime: 89 minutes
Distributor: Paramount Pictures
Year: 2025
Good Boy
West Coast Premiere
Director: Ben Leonberg
Country: United States
Runtime: 102 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2024
Guests: Ben Leonberg, Shane Jensen, Dog Actor Indy
Sisu: Road To Revenge
West Coast Premiere
Director: Jalmari Helander
Country: Finland / United States
Distributor: Sony Pictures’ Stage 6 Films & Screen Gems
Runtime: 88 minutes
Year: 2025
Exit 8
U.S. Premiere
Director: Genki Kawamura
Country: Japan
Runtime: 95 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
The Furious
U.S. Premiere
Director: Kenji Tanigaki
Country: Hong Kong, China
Runtime: 113 minutes
Year: 2025
Guests: Kenji Tanigaki
Fuck My Son!
West Coast Premiere
Director: Todd Rohal
Country: United States
Runtime: 94 minutes
Year: 2025
Guests: Todd Rohal, Johnny Ryan
To Live And Die In La
Special Screening
Director: William Friedkin
Country: United States
Runtime: 123 minutes
Distributor: Park Circus
Year: 1985
Guests: William Petersen
Big Trouble In Little China — 70mm Presentation
Special Screening
Director: John Carpenter
Country: United States
Runtime: 99 minutes
Distributor: 20th Century Fox
Year: 1986
Guests: John Carpenter, Dean Cundey
Manhunter
Special Screening
Director: Michael Mann
Country: United States
Runtime: 120 minutes
Distributor: Rialto Pictures
Year: 1986
Guests: William Petersen
The Player
Special Screening
Director: Robert Altman
Country: United States
Runtime: 124 minutes
Distributor: Janus Films
Year: 1992
Guests: Tim Robbins
Jacob’s Ladder
World Premiere – 4K Restoration
Director: Adrian Lyne
Country: United States
Runtime: 113 minutes
Distributor: Rialto Pictures
Year: 1990
Guests: Tim Robbins
Nirvanna The Band, The Show, The Movie
West Coast Premiere
Director: Matt Johnson
Country: Canada
Runtime: 100 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
Guests: Matt Johnson, Jay McCarrol
The Ring
Special Screening
Director: Gore Verbinski
Country: United States
Runtime: 115 minutes
Distributor: Paramount Pictures
Year: 2002
Guests: Gore Verbinski
Shelby Oaks
West Coast Premiere
Director: Chris Stuckmann
Country: United States
Runtime: 99 minutes
Distributor: NEON
Year: 2024
Guests: Chris Stuckmann
Dream Eater
L.A. Premiere
Director: Jay Drakulic, Mallory Drumm, Alex Lee Williams
Country: United States
Runtime: 86 minutes
Distributor: The Horror Section
Year: 2025
Guests: Jay Drakulic, Mallory Drumm, Alex Lee Williams, Eli Roth
Dust Bunny
U.S. Premiere
Director: Bryan Fuller
Country: United States
Runtime: 106 minutes
Distributor: Lionsgate
Year: 2025
Guests: Bryan Fuller
Mag Mag
World Premiere
Director: Yuriyan Retriever
Country: Japan
Runtime: 118 minutes
Year: 2025
Guests: Director Yuriyan Retriever, lead actress Sara Minami, producer Daisuke Takahashi
Good Luck, Have Fun, Don’t Die
Special Screening
Director: Gore Verbinski
Country: United States / Germany
Runtime: 100 minutes
Distributor: Briarcliff Entertainment
Year: 2026
Lady Snowblood
Special Screening
Director: Toshiya Fujita
Country: Japan
Runtime: 97 minutes
Distributor: Janus Films
Year: 1973
Guests: Meiko Kaji
Lady Snowblood: Love Song Of Vengeance
Special Screening
Director: Toshiya Fujita
Country: Japan
Runtime: 89 minutes
Distributor: Janus Films
Year: 1974
Guests: Meiko Kaji
Female Prisoner #701: Scorpion
Special Screening – 2K Restoration
Director: Shun’ya Itō
Country: Japan
Runtime: 87 minutes
Distributor: AGFA
Year: 1972
Guests: Meiko Kaji
Blind Woman’s Curse
Special Screening
Director: Teruo Ishii
Country: Japan
Runtime: 85 minutes
Distributor: AGFA
Year: 1970
Guests: Meiko Kaji
Crimson Peak – 4K Restoration
World Premiere
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 119 mins
Distributor: Universal Pictures
Year: 2015
Guests – Guillermo Del Toro
Nightmare Alley – Vision In Darkness And Light
Special Screening
Director: Guillermo del Toro
Country: United States / Mexico / Canada
Runtime: 159 mins
Distributor: Searchlight Pictures
Year: 2021
Guests – Guillermo Del Toro
The Shape Of Water – 4K Restoration
World Premiere
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 123 mins
Distributor: Searchlight Pictures
Year: 2017
Guests – Guillermo Del Toro
From Sketch to Screen
Hellboy
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 122 mins
Distributor: Park Circus
Year: 2004
Guests – Guillermo Del Toro
Hellboy Ii: The Golden Army
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 120 mins
Distributor: Universal Pictures
Year: 2008
Guests – Guillermo Del Toro
Blade II
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 117 mins
Distributor: Warner Bros
Year: 2002
Guests – Guillermo Del Toro
Cronos – 4K Restoration
World Premiere
Director: Guillermo del Toro
Country: Mexico
Runtime: 92 mins
Distributor: Janus Films
Year: 1993
Guests – Guillermo Del Toro
The Devil’s Backbone
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: Spain/Mexico
Runtime: 106 mins
Distributor: Sony Pictures Classics
Year: 2001
Guests – Guillermo Del Toro
Mimic – Director’s Cut
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: United States
Runtime: 105 mins
Distributor: Paramount Pictures
Year: 1997
Guests – Guillermo Del Toro
The Revolution
Pan’s Labyrinth
Special Screening – format: N/A
Director: Guillermo del Toro
Country: Spain/Mexico
Runtime: 120 mins
Distributor: Warner Bros.
Year: 2006
Guests – Guillermo Del Toro
Good Fortune
West Coast Premiere
Director: Aziz Ansari
Country: United States
Runtime: 98 minutes
Distributor: Lionsgate
Year: 2025
Guests: Aziz Ansari
Aero Theatre Presented By Neon
No Other Choice
U.S. Premiere
Director: Park Chan-wook
Country: South Korea
Runtime: 139 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
Boorman And The Devil
North American Premiere
Director: David Kittredge
Country: United States
Runtime: 112 minutes
Year: 2025
Guests: David Kittredge, Linda Blair, Garrett Brown, Travis Stevens
Exorcist II: The Heretic
Special Screening – 35mm Print Courtesy of the Martin Scorsese Collection at the George Eastman Museum
Director: John Boorman
Country: United States
Runtime: 117 minutes
Distributor: Park Circus
Year: 1977
Guests: None listed
Barrio Triste
West Coast Premiere
Director: Stillz
Country: Colombia / United States
Runtime: 84 minutes
Distributor: EDGLRD
Year: 2025
The Red Spectacles
World Premiere – 4K Restoration
Director: Mamoru Oshii
Country: Japan
Runtime: 106 minutes
Distributor: Arbelos Films
Year: 1987
If I Had Legs I’d Kick You
West Coast Premiere
Director: Mary Bronstein
Country: United States
Runtime: 113 minutes
Distributor: A24
Year: 2025
Guests: Rose Byrne, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Mary Bronstein
Urchin
West Coast Premiere
Director: Harris Dickinson
Country: United Kingdom
Runtime: 99 minutes
Distributor: 1-2 Special
Year: 2025
Dracula
West Coast Premiere
Director: Radu Jude
Country: Romania
Runtime: 125 minutes
Distributor: 1-2 Special
Year: 2025
Dick Tracy
Special 35th Anniversary Screening
Director: Warren Beatty
Country: United States
Runtime: 105 minutes
Distributor: Disney
Year: 1990
Guests Al Pacino
The Day Of The Dolphin – Cinematic Void Presents
World Premiere – 4K Restoration
Director: Mike Nichols
Country: United States
Runtime: 104 minutes
Distributor: Rialto Pictures
Year: 1973
Salem’s Lot
World Premiere – 4K Restoration
Director: Tobe Hooper
Country: United States
Runtime: 183 minutes
Distributor: Warner Bros.
Year: 1979
House
Special 40th Anniversary Screening
Director: Steve Miner
Country: United States
Runtime: 93 minutes
Distributor: AGFA
Year: 1985
Guests: William Katt
Night Patrol
West Coast Premiere
Director: Ryan Prows
Country: USA
Runtime: 104 minutes
Distributor: RLJE Films/ Shudder
Year: 2025
Guests: Ryan Prows, RJ Cyler, Flying Lotus
V/H/S/Halloween
West Coast Premiere
Directors: Bryan M. Ferguson, Casper Kelly, Micheline Pitt-Norman & R.H. Norman, Alex Ross Perry, Paco Plaza, Anna Zlokovic
Country: United States
Runtime: 115 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2025
Guests: Micheline Pitt-Norman, RH Norman, Anna Zlokovic, Casper Kelly, Josh Goldbloom
The Secret Agent
West Coast Premiere
Director: Kleber Mendonça Filho Country: Brazil
Runtime: 120 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
Guests: Kleber Mendonça Filho, Udo Kier
Bacurau
Special Screening
Directors: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Country: Brazil
Runtime: 132 minutes
Distributor: Kino Lorber
Year: 2019
The Invitation
Special Screening – 10th Anniversary
Director: Karyn Kusama
Country: United States
Runtime: 100 minutes
Distributor: AGFA
Year: 2015
Guests: Karyn Kusama, Phil Hay, Matt Manfredi, Logan Marshall-Green
Deathstalker
West Coast Premiere
Director: Steven Kostanski
Country: Canada / United States
Runtime: 102 minutes
Distributor: Shout! Studios
Year: 2025
Resurrection
U.S. Premiere
Director: Bi Gan
Country: China
Runtime: 160 minutes
Distributor: Janus Films
Year: 2025
Sirât
West Coast Premiere
Director: Oliver Laxe
Country: Spain, France
Runtime: 120 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
Guests: Oliver Laxe, Sergi Lopez
Godzilla Final Wars
Special Screening – 4K
Director: Ryuhei Kitamura
Country: Japan
Runtime: 125 minutes
Distributor: Toho/GKIDS
Year: 2004
Guests: Ryuhei Kitamura
After The Hunt
West Coast Premiere
Director: Luca Guadagnino
Country: USA
Runtime: 139 minutes
Distributor: Amazon MGM Studios
Year: 2025
Guests: Luca Guadagnino
Stray Cat Rock: Delinquent Girl Boss
Special Screening – 2K Restoration
Director: Toshiya Fujita
Country: Japan
Runtime: 90 minutes
Distributor: AGFA Year: 1970
Guests: Meiko Kaji
Stand By Me
Special Screening
Director: Rob Reiner
Country: United States
Runtime: 89 minutes
Distributor: Sony Repertory
Year: 1986
Guests: Rob Reiner
Misery
Special Screening
Director: Rob Reiner
Country: United States
Runtime: 107 minutes
Distributor: Disney
Year: 1990
Guests: Rob Reiner
The Boulet Brothers’ Dragula: Titans – Season 2, Episode 1
World Premiere
Directors: Dracmorda Boulet & Swanthula Boulet
Country: United States
Runtime: 65 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2025
Guests: Dracmorda Boulet and Swanthula Boulet
Queens Of The Dead
West Coast Premiere
Director: Tina Romero
Country: United States
Runtime: 99 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2025
Guests: Tina Romero, Nina West
Cannibal Holocaust
World Premiere – 4K Restoration Uncut
Director: Ruggero Deodato
Country: Italy
Runtime: 96 minutes
Distributor: Grindhouse Releasing
Year: 1980
Black Phone 2
West Coast Premiere
Director: Scott Derrickson
Country: Canada
Runtime: 114 minutes
Distributor: Universal Pictures
Year: 2025
Guests: Scott Derrickson, C. Robert Cargill
The Devil’s Rejects
4K Restoration – Co-Presented with Rucking Fotten!
Director: Rob Zombie
Country: United States
Runtime: 107 minutes
Distributor: Lionsgate
Year: 2005
Guests: Rob Zombie, Sherri Moon Zombie
It Was Just An Accident
West Coast Premiere
Director: Jafar Panahi
Country: Iran
Runtime: 105 minutes
Distributor: NEON
Year: 2025
Guests: Jafar Panahi
Crimson Gold
Special Screening
Director: Jafar Panahi
Country: Iran
Runtime: 95 minutes
Distributor: KimStim
Year: 2003
Guests: Jafar Panahi
Bugonia
Director: Yorgos Lanthimos
Country: United Kingdom
Runtime: 120 minutes
Distributor: Focus Features
Year: 2025
Neon Theatre At Los Feliz 3
Killing Faith
World Premiere
Director: Ned Crowley
Country: United States
Runtime: 104 minutes
Distributor: Shout! Studios
Year: 2025
Guests: DeWanda Wise, Bill Pullman, Neil Crowley
Ms. 45
International Premiere – 4K Restoration
Director: Abel Ferrara
Country: United States
Runtime: 80 minutes
Distributor: Arrow Films
Year: 1981
In A Cold Vein
International Premiere
Director: Eric Owen
Country: USA
Runtime: 90 minutes
Year: 2025
Guests: Eric Owen
Hellcat
U.S. Premiere
Director: Brock Bodell
Country: United States
Runtime: 91 minutes
Year: 2025
Guests: Dakota Gorman, Todd Terry, Liz Atwater, Elise Horn, Brock Bodell
Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb
Special Screening
Director: Stanley Kubrick
Country: United Kingdom / United States
Runtime: 95 minutes
Distributor: Sony Repertory
Year: 1964
Bulk
West Coast Premiere
Director: Ben Wheatley
Country: United Kingdom
Runtime: 95 minutes
Year: 2025
Ice Tower
West Coast Premiere
Director: Lucile Hadžihalilović
Country: France
Runtime: 118 minutes
Distributor: Yellow Veil Pictures
Year: 2025
Bury Your Dead
West Coast Premiere
Director: Marco Dutra
Country: Brazil
Runtime: 128 minutes
Distributor: Dark Star Pictures
Year: 2024
The Python Hunt
West Coast Premiere – Co-Presented with Killer Films
Director: Xander Robin
Country: United States
Runtime: 91 minutes
Distributor: Oscilloscope Films
Year: 2025
I Live Here Now
U.S. Premiere
Director: Julie Pacino
Country: United States
Runtime: 92 minutes
Distributor: Utopia Distribution
Year: 2024
Guests: Julie Pacino
The Serpent’s Skin
LA Premiere
Director: Alice Maio Mackay
Country: Australia
Runtime: 83 minutes
Distributor: Dark Star Pictures
Year: 2025
Guests: Alice Maio Mackay, Vera Drew
The Kirlian Frequency
World Premiere
Director: Cristian Ponce
Country: Argentina
Runtime: 45 minutes
Year: 2025
New Group
U.S. Premiere
Director: Yuta Shimotsu
Country: Japan
Runtime: 82 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2025
Hold The Fort
U.S. Premiere
Director: William Bagley
Country: United States
Runtime: 78 minutes
Year: 2025
Guests: William Bagley
Wild Style
West Coast Premiere – 4K Restoration
Director: Charlie Ahearn
Country: USA
Runtime: 82 minutes
Year: 2025
Every Heavy Thing
US Premiere
Director: Mickey Reece
Country: USA
Runtime: 89 minutes
Distributor: Firebook Entertainment Year: 2025
Guests: Mickey Reece, Peter Kuplowsky
Man Finds Tape
West Coast Premiere
Directors: Paul Gandersman & Peter S. Hall
Country: United States
Runtime: 84 minutes
Distributor: Magnet Releasing
Year: 2025
Reflection In A Dead Diamond
West Coast Premiere
Director: Hélène Cattet and Bruno Forzani
Country: Belgium, Luxembourg, Italy, France
Runtime: 87 minutes
Distributor: Shudder
Year: 2025
Silent Death – Terror Vision Lost & Found
World Premiere – 4K Restoration
Director: Vaughn Christion
Country: USA
Runtime: 71 minutes
Distributor: Terror Vision Records & Video
Year: 1981
Sunday Print Edition – Frankenstein – Presented By Coda
Director: James Whale
Country: United States
Runtime: 71 minutes
Distributor: Universal Pictures
Year: 1931
Angel’s Egg
West Coast Premiere – 4K Restoration
Director: Mamoru Oshii
Country: Japan
Runtime: 71 minutes
Distributor: GKIDS
Year: 1985
100 Meters
US Premiere
Director: Kenji Iwaisawa
Country: Japan
Runtime: 102 minutes
Distributor: GKIDS
Year: 2025
Guests: Kenji Iwaisawa
Lone Samurai
World Premiere
Director: Josh C. Waller
Country: Indonesia, Portugal, United States, United States
Runtime: 95 minutes
Distributor: Well Go USA Entertainment
Year: 2025