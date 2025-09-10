Beyond Fest announces full, thrill-inducing lineup

The L.A.-based genre fest will host the U.S. premieres of No Other Choice, Good Fortune, and more.

Beyond Fest is preparing to freak L.A. out once again with its horror and action-stuffed lineup. The genre fest is sweeping into town from September 23 through October 8 and bringing a number of exciting premieres with it. There’s a lot of festival news floating around right now, but Beyond Fest promises to bring some new titles and lesser-known directors into the conversation. Of the 90 films the festival will screen, eight are world premieres, five are North American premieres, and nine are U.S. premieres, per a press release. One of those U.S. premieres will be Park Chan-wook’s No Other Choice, which was nominated for the Golden Lion after its recent world premiere at Venice. No Other Choice will open the fest, with Yorgos Lanthimos’ Bugonia shutting things down on the other end. 

In the middle, the festival will screen some films that have already generated their fair share of buzz, including Luca Guadagnino’s After The Hunt, Mary Bronstein’s If I Had Legs I’d Kick You, and Aziz Ansari’s directorial debut Good Fortune. Attendees can also look forward to others, including viral dog horror movie Good Boy and tropical thriller Primate, that may become new favorites. “This year, we’re celebrating the full spectrum of genre filmmaking that intentionally ranges from the arthouse to the grindhouse,” said Evrim Ersoy, Beyond Fest’s Head of Programming, in a statement. “Our goal has always been to connect film communities with the greatest variety of filmmakers, and the vast diversity of this year’s slate, featuring an unprecedented array of premieres and restorations, is a steadfast commitment to this mission and the power of genre Cinema.” The festival will also host some major names like Guillermo del Toro, Luca Guadagnino, John Carpenter, Al Pacino, Karyn Kusama, Rob Reiner, Tim Robbins, and more for a series of in-person talks and retrospectives. 

Tickets for the fest go on sale this Thursday, September 11. You can find more info on Beyond Fest’s website. In the meantime, check out the full lineup below:

Egyptian Theatre

Butthole Surfers: The Hole Truth And Nothing Butt

West Coast Premiere

Director: Tom J. Stern

Country: United States

Runtime: 106 minutes

Year: 2025

 

Primate

West Coast Premiere

Director: Johannes Roberts

Country: United States

Runtime: 89 minutes

Distributor: Paramount Pictures

Year: 2025

 

Good Boy

West Coast Premiere

Director: Ben Leonberg

Country: United States

Runtime: 102 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2024

Guests: Ben Leonberg, Shane Jensen, Dog Actor Indy

 

Sisu: Road To Revenge

West Coast Premiere

Director: Jalmari Helander

Country: Finland / United States

Distributor: Sony Pictures’ Stage 6 Films & Screen Gems

Runtime: 88 minutes

Year: 2025

 

Exit 8

U.S. Premiere

Director: Genki Kawamura

Country: Japan

Runtime: 95 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

 

The Furious

U.S. Premiere

Director: Kenji Tanigaki

Country: Hong Kong, China

Runtime: 113 minutes

Year: 2025

Guests: Kenji Tanigaki

 

Fuck My Son!

West Coast Premiere

Director: Todd Rohal

Country: United States

Runtime: 94 minutes

Year: 2025

Guests: Todd Rohal, Johnny Ryan

 

To Live And Die In La

Special Screening

Director: William Friedkin

Country: United States

Runtime: 123 minutes

Distributor: Park Circus

Year: 1985

Guests: William Petersen

 

Big Trouble In Little China — 70mm Presentation

Special Screening

Director: John Carpenter

Country: United States

Runtime: 99 minutes

Distributor: 20th Century Fox

Year: 1986

Guests: John Carpenter, Dean Cundey

 

Manhunter

Special Screening

Director: Michael Mann

Country: United States

Runtime: 120 minutes

Distributor: Rialto Pictures

Year: 1986

Guests: William Petersen

 

The Player

Special Screening

Director: Robert Altman

Country: United States

Runtime: 124 minutes

Distributor: Janus Films

Year: 1992

Guests: Tim Robbins

 

Jacob’s Ladder

World Premiere – 4K Restoration

Director: Adrian Lyne

Country: United States

Runtime: 113 minutes

Distributor: Rialto Pictures

Year: 1990

Guests: Tim Robbins

 

Nirvanna The Band, The Show, The Movie

West Coast Premiere

Director: Matt Johnson

Country: Canada

Runtime: 100 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

Guests: Matt Johnson, Jay McCarrol

 

The Ring

Special Screening

Director: Gore Verbinski

Country: United States

Runtime: 115 minutes

Distributor: Paramount Pictures

Year: 2002

Guests: Gore Verbinski

 

Shelby Oaks

West Coast Premiere

Director: Chris Stuckmann

Country: United States

Runtime: 99 minutes

Distributor: NEON

Year: 2024

Guests: Chris Stuckmann

 

Dream Eater

L.A. Premiere

Director: Jay Drakulic, Mallory Drumm, Alex Lee Williams

Country: United States

Runtime: 86 minutes

Distributor: The Horror Section

Year: 2025

Guests: Jay Drakulic, Mallory Drumm, Alex Lee Williams, Eli Roth

 

Dust Bunny

U.S. Premiere

Director: Bryan Fuller

Country: United States

Runtime: 106 minutes

Distributor: Lionsgate

Year: 2025

Guests: Bryan Fuller

 

Mag Mag

World Premiere

Director: Yuriyan Retriever

Country: Japan

Runtime: 118 minutes

Year: 2025

Guests: Director Yuriyan Retriever, lead actress Sara Minami, producer Daisuke Takahashi

 

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Special Screening

Director: Gore Verbinski

Country: United States / Germany

Runtime: 100 minutes

Distributor: Briarcliff Entertainment

Year: 2026

 

Lady Snowblood

Special Screening

Director: Toshiya Fujita

Country: Japan

Runtime: 97 minutes

Distributor: Janus Films 

Year: 1973

Guests: Meiko Kaji

 

Lady Snowblood: Love Song Of Vengeance

Special Screening

Director: Toshiya Fujita

Country: Japan

Runtime: 89 minutes

Distributor: Janus Films

Year: 1974

Guests: Meiko Kaji

 

Female Prisoner #701: Scorpion

Special Screening – 2K Restoration

Director: Shun’ya Itō

Country: Japan

Runtime: 87 minutes

Distributor: AGFA

Year: 1972

Guests: Meiko Kaji

 

Blind Woman’s Curse

Special Screening

Director: Teruo Ishii

Country: Japan

Runtime: 85 minutes

Distributor: AGFA

Year: 1970

Guests: Meiko Kaji

 

In The Mood For Love

Crimson Peak – 4K Restoration

World Premiere

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 119 mins

Distributor: Universal Pictures

Year: 2015

Guests – Guillermo Del Toro

 

Nightmare AlleyVision In Darkness And Light

Special Screening

Director: Guillermo del Toro

Country: United States / Mexico / Canada

Runtime: 159 mins

Distributor: Searchlight Pictures

Year: 2021

Guests – Guillermo Del Toro

 

The Shape Of Water – 4K Restoration

World Premiere

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 123 mins

Distributor: Searchlight Pictures

Year: 2017

Guests – Guillermo Del Toro

 

From Sketch to Screen

Hellboy

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 122 mins

Distributor: Park Circus

Year: 2004

Guests – Guillermo Del Toro

 

Hellboy Ii: The Golden Army

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 120 mins

Distributor: Universal Pictures

Year: 2008

Guests – Guillermo Del Toro

 

Blade II

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 117 mins

Distributor: Warner Bros

Year: 2002

Guests – Guillermo Del Toro

 

Cronos – 4K Restoration

World Premiere

Director: Guillermo del Toro

Country: Mexico

Runtime: 92 mins

Distributor: Janus Films

Year: 1993

Guests – Guillermo Del Toro

 

The Devil’s Backbone

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: Spain/Mexico

Runtime: 106 mins

Distributor: Sony Pictures Classics

Year: 2001

Guests – Guillermo Del Toro

 

Mimic – Director’s Cut

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: United States

Runtime: 105 mins

Distributor: Paramount Pictures

Year: 1997

Guests – Guillermo Del Toro

 

The Revolution

Pan’s Labyrinth

Special Screening – format: N/A

Director: Guillermo del Toro

Country: Spain/Mexico

Runtime: 120 mins

Distributor: Warner Bros.

Year: 2006

Guests – Guillermo Del Toro

 

Good Fortune

West Coast Premiere

Director: Aziz Ansari

Country: United States

Runtime: 98 minutes

Distributor: Lionsgate

Year: 2025

Guests: Aziz Ansari

 

Aero Theatre Presented By Neon

 

No Other Choice

U.S. Premiere

Director: Park Chan-wook

Country: South Korea

Runtime: 139 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

 

Boorman And The Devil

North American Premiere

Director: David Kittredge

Country: United States

Runtime: 112 minutes

Year: 2025

Guests: David Kittredge, Linda Blair, Garrett Brown, Travis Stevens

 

Exorcist II: The Heretic

Special Screening – 35mm Print Courtesy of the Martin Scorsese Collection at the George Eastman Museum

Director: John Boorman

Country: United States

Runtime: 117 minutes

Distributor: Park Circus

Year: 1977

Guests: None listed

 

Barrio Triste

West Coast Premiere

Director: Stillz

Country: Colombia / United States

Runtime: 84 minutes

Distributor: EDGLRD

Year: 2025

 

The Red Spectacles

World Premiere – 4K Restoration

Director: Mamoru Oshii

Country: Japan

Runtime: 106 minutes

Distributor: Arbelos Films

Year: 1987

 

If I Had Legs I’d Kick You

West Coast Premiere

Director: Mary Bronstein

Country: United States

Runtime: 113 minutes

Distributor: A24

Year: 2025

Guests: Rose Byrne, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Mary Bronstein

 

Urchin

West Coast Premiere

Director: Harris Dickinson

Country: United Kingdom

Runtime: 99 minutes

Distributor: 1-2 Special

Year: 2025

 

Dracula

West Coast Premiere

Director: Radu Jude

Country: Romania

Runtime: 125 minutes

Distributor: 1-2 Special

Year: 2025

 

Dick Tracy

Special 35th Anniversary Screening

Director: Warren Beatty

Country: United States

Runtime: 105 minutes

Distributor: Disney

Year: 1990

Guests Al Pacino

 

The Day Of The Dolphin – Cinematic Void Presents

World Premiere – 4K Restoration

Director: Mike Nichols

Country: United States

Runtime: 104 minutes

Distributor: Rialto Pictures

Year: 1973

 

Salem’s Lot

World Premiere – 4K Restoration

Director: Tobe Hooper

Country: United States

Runtime: 183 minutes

Distributor: Warner Bros.

Year: 1979

 

House

Special 40th Anniversary Screening

Director: Steve Miner

Country: United States

Runtime: 93 minutes

Distributor: AGFA

Year: 1985

Guests: William Katt

 

Night Patrol

West Coast Premiere

Director: Ryan Prows

Country: USA

Runtime: 104 minutes

Distributor: RLJE Films/ Shudder

Year: 2025

Guests: Ryan Prows, RJ Cyler, Flying Lotus

 

V/H/S/Halloween

West Coast Premiere

Directors: Bryan M. Ferguson, Casper Kelly, Micheline Pitt-Norman & R.H. Norman, Alex Ross Perry, Paco Plaza, Anna Zlokovic

Country: United States

Runtime: 115 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2025

Guests: Micheline Pitt-Norman, RH Norman, Anna Zlokovic, Casper Kelly, Josh Goldbloom

 

The Secret Agent

West Coast Premiere

Director: Kleber Mendonça Filho Country: Brazil

Runtime: 120 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

Guests: Kleber Mendonça Filho, Udo Kier

 

Bacurau

Special Screening

Directors: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Country: Brazil

Runtime: 132 minutes

Distributor: Kino Lorber

Year: 2019

 

The Invitation

Special Screening – 10th Anniversary

Director: Karyn Kusama

Country: United States

Runtime: 100 minutes

Distributor: AGFA

Year: 2015

Guests: Karyn Kusama, Phil Hay, Matt Manfredi, Logan Marshall-Green

 

Deathstalker

West Coast Premiere

Director: Steven Kostanski

Country: Canada / United States 

Runtime: 102 minutes

Distributor: Shout! Studios

Year: 2025

 

Resurrection

U.S. Premiere

Director: Bi Gan

Country: China

Runtime: 160 minutes

Distributor: Janus Films

Year: 2025

 

Sirât

West Coast Premiere

Director: Oliver Laxe

Country: Spain, France

Runtime: 120 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

Guests: Oliver Laxe, Sergi Lopez

 

Godzilla Final Wars

Special Screening – 4K

Director: Ryuhei Kitamura

Country: Japan

Runtime: 125 minutes

Distributor: Toho/GKIDS

Year: 2004

Guests: Ryuhei Kitamura

 

After The Hunt

West Coast Premiere

Director: Luca Guadagnino

Country: USA

Runtime: 139 minutes

Distributor: Amazon MGM Studios

Year: 2025

Guests: Luca Guadagnino

 

Stray Cat Rock: Delinquent Girl Boss

Special Screening – 2K Restoration

Director: Toshiya Fujita

Country: Japan

Runtime: 90 minutes

Distributor: AGFA Year: 1970

Guests: Meiko Kaji

 

Stand By Me

Special Screening

Director: Rob Reiner

Country: United States

Runtime: 89 minutes

Distributor: Sony Repertory

Year: 1986

Guests: Rob Reiner

 

Misery

Special Screening

Director: Rob Reiner

Country: United States

Runtime: 107 minutes

Distributor: Disney

Year: 1990

Guests: Rob Reiner

 

The Boulet Brothers’ Dragula: Titans – Season 2, Episode 1

World Premiere

Directors: Dracmorda Boulet & Swanthula Boulet

Country: United States

Runtime: 65 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2025

Guests: Dracmorda Boulet and Swanthula Boulet

 

Queens Of The Dead

West Coast Premiere

Director: Tina Romero

Country: United States

Runtime: 99 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2025

Guests: Tina Romero, Nina West

 

Cannibal Holocaust

World Premiere – 4K Restoration Uncut

Director: Ruggero Deodato

Country: Italy

Runtime: 96 minutes

Distributor: Grindhouse Releasing

Year: 1980

 

Black Phone 2

West Coast Premiere

Director: Scott Derrickson

Country: Canada

Runtime: 114 minutes

Distributor: Universal Pictures

Year: 2025

Guests: Scott Derrickson, C. Robert Cargill

 

The Devil’s Rejects

4K Restoration – Co-Presented with Rucking Fotten!

Director: Rob Zombie

Country: United States

Runtime: 107 minutes

Distributor: Lionsgate

Year: 2005

Guests: Rob Zombie, Sherri Moon Zombie

 

It Was Just An Accident

West Coast Premiere

Director: Jafar Panahi

Country: Iran

Runtime: 105 minutes

Distributor: NEON

Year: 2025

Guests: Jafar Panahi

 

Crimson Gold

Special Screening

Director: Jafar Panahi

Country: Iran

Runtime: 95 minutes

Distributor: KimStim

Year: 2003

Guests: Jafar Panahi

 

Bugonia

Director: Yorgos Lanthimos

Country: United Kingdom

Runtime: 120 minutes

Distributor: Focus Features

Year: 2025

 

Neon Theatre At Los Feliz 3

 

Killing Faith

World Premiere

Director: Ned Crowley

Country: United States

Runtime: 104 minutes

Distributor: Shout! Studios

Year: 2025

Guests: DeWanda Wise, Bill Pullman, Neil Crowley

 

Ms. 45

International Premiere – 4K Restoration

Director: Abel Ferrara

Country: United States

Runtime: 80 minutes

Distributor: Arrow Films

Year: 1981

 

In A Cold Vein

International Premiere

Director: Eric Owen

Country: USA

Runtime: 90 minutes

Year: 2025

Guests: Eric Owen

 

Hellcat

U.S. Premiere

Director: Brock Bodell

Country: United States

Runtime: 91 minutes

Year: 2025

Guests: Dakota Gorman, Todd Terry, Liz Atwater, Elise Horn, Brock Bodell

 

Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb

Special Screening

Director: Stanley Kubrick

Country: United Kingdom / United States

Runtime: 95 minutes

Distributor: Sony Repertory

Year: 1964

 

Bulk

West Coast Premiere

Director: Ben Wheatley

Country: United Kingdom

Runtime: 95 minutes

Year: 2025

 

Ice Tower

West Coast Premiere

Director: Lucile Hadžihalilović

Country: France

Runtime: 118 minutes

Distributor: Yellow Veil Pictures

Year: 2025

 

Bury Your Dead

West Coast Premiere

Director: Marco Dutra

Country: Brazil

Runtime: 128 minutes

Distributor: Dark Star Pictures

Year: 2024

 

The Python Hunt

West Coast Premiere – Co-Presented with Killer Films

Director: Xander Robin

Country: United States

Runtime: 91 minutes

Distributor: Oscilloscope Films

Year: 2025

 

I Live Here Now

U.S. Premiere

Director: Julie Pacino

Country: United States

Runtime: 92 minutes

Distributor: Utopia Distribution

Year: 2024

Guests: Julie Pacino

 

The Serpent’s Skin

LA Premiere

Director: Alice Maio Mackay

Country: Australia

Runtime: 83 minutes

Distributor: Dark Star Pictures

Year: 2025

Guests: Alice Maio Mackay, Vera Drew

 

The Kirlian Frequency

World Premiere

Director: Cristian Ponce

Country: Argentina

Runtime: 45 minutes

Year: 2025

 

New Group

U.S. Premiere

Director: Yuta Shimotsu

Country: Japan

Runtime: 82 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2025

 

Hold The Fort

U.S. Premiere

Director: William Bagley

Country: United States

Runtime: 78 minutes

Year: 2025

Guests: William Bagley

 

Wild Style

West Coast Premiere – 4K Restoration

Director: Charlie Ahearn

Country: USA

Runtime: 82 minutes

Year: 2025

 

Every Heavy Thing

US Premiere

Director: Mickey Reece

Country: USA

Runtime: 89 minutes

Distributor: Firebook Entertainment Year: 2025

Guests: Mickey Reece, Peter Kuplowsky

 

Man Finds Tape

West Coast Premiere

Directors: Paul Gandersman & Peter S. Hall

Country: United States

Runtime: 84 minutes

Distributor: Magnet Releasing

Year: 2025

 

Reflection In A Dead Diamond

West Coast Premiere

Director: Hélène Cattet and Bruno Forzani

Country: Belgium, Luxembourg, Italy, France

Runtime: 87 minutes

Distributor: Shudder

Year: 2025

 

Silent Death – Terror Vision Lost & Found

World Premiere – 4K Restoration

Director: Vaughn Christion

Country: USA

Runtime: 71 minutes

Distributor: Terror Vision Records & Video

Year: 1981

 

Sunday Print Edition – Frankenstein – Presented By Coda

Director: James Whale

Country: United States

Runtime: 71 minutes

Distributor: Universal Pictures

Year: 1931

 

Angel’s Egg

West Coast Premiere – 4K Restoration

Director: Mamoru Oshii

Country: Japan

Runtime: 71 minutes

Distributor: GKIDS

Year: 1985

 

100 Meters

US Premiere

Director: Kenji Iwaisawa

Country: Japan

Runtime: 102 minutes

Distributor: GKIDS

Year: 2025

Guests: Kenji Iwaisawa

 

Lone Samurai

World Premiere

Director: Josh C. Waller

Country: Indonesia, Portugal, United States, United States

Runtime: 95 minutes

Distributor: Well Go USA Entertainment

Year: 2025

 
